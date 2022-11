Paul Treu und Günter Röder besonders gewürdigt

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der Tischtennisabteilung des TSV Tauberbischofsheim zu ihrer Jahreshauptversammlung. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen und Ehrungen verdienter Spieler.

Nach der Begrüßung ging Abteilungsleiter Paul Treu auf die vorangegangenen Jahre ein. Auch hier hatte Corona erheblichen Einfluss, denn ein geregelter Spielbetrieb war aufgrund von vielen Beschränkungen nicht möglich. Umso erfreulicher zeigte er sich, dass mit der Saison 2022/23 derzeit wieder alles im normalen Rahmen läuft und der TSV mit aktuell drei Herrenmannschaften in den diversen Ligen unterwegs ist. Auch der Trainingsbetrieb findet aktuell wieder regelmäßig statt. Er dankte allen Spielern für das Engagement und vor allem für das Dabeibleiben in den letzten Jahren.

Kindertraining wiederbelebt

Jugendleiter Günter Röder berichtete von der Jugendarbeit. Hier hatte Corona mächtigen Einfluss, denn erstmals seit vielen Jahren war es dem TSV auf Grund ausbleibender Kinder nicht möglich, eine Mannschaft zu stellen und auch ein Training im Kinder/Jugendbereich anzubieten. Inzwischen ist es der Tischtennisabteilung jedoch gelungen, wieder ein Kindertraining anzubieten und mit aktuell acht Kindern ist der Start auch durchaus gelungen. Neue Kinder seien jederzeit willkommen, so der Jugendleiter.

Kassenwart Johannes Sieron sprach von einer aktuell guten Finanzlage, da alle Mitglieder der Abteilung treu geblieben waren und somit in den letzten Jahren keine Einbußen bei den Beiträgen zu verzeichnen waren. Stattdessen standen jedoch durch den eingeschränkten Spiel- und Trainingsbetrieb weniger Ausgaben zu Buche, so dass sogar ein kleines Plus erwirtschaftet werden konnte. Im Anschluss wurde der gesamte Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet Johannes Sieron ging nochmals auf die Leistungen der scheidenden Vorstandsmitglieder Günter Röder und Paul Treu ein.

Annähernd 50 Jahre war Günter Röder als Jugendleiter und Trainer für die Tischtennisabteilung tätig. Unzählige Kinder und Jugendliche lernten bei ihm den Tischtennissport und entwickelten sich zu Spielern, die später die Herrenmannschaften der Abteilung stärkten. Und auch heute noch sind etliche Spieler in den diesen Mannschaften aktiv. Bis zu fünf Schüler/Jugendmannschaften vertraten die Farben des TSV in verschiedenen Spielklassen, von der Kreisklasse bis hin zur Verbandsklasse. Viele Stunden Training, aber auch etliche Stunden für Betreuung bei Spielen und Turnieren sowie gefahrene Kilometer investierte Günter Röder in „seine“ Jugendarbeit. Dafür sprach Johannes Sieron im Namen der Abteilung seinen Dank aus und überreichte ein Präsent.

Im Zusammenhang mit der Jugendarbeit dankte Johannes Sieron auch Hans Henninger, der auch bereits seit 2005 im Trainerstab für die Schüler- und Jugendausbildung tätig ist.

„Urgestein der Abteilung“

Es folgte dann die Würdigung der Leistung des bisherigen Abteilungsleiters Paul Treu. „Du bist schuld, dass ich heute diese Worte spreche“ so Johannes Sieron mit einem Augenzwinkern. Denn Paul Treu war am 28. Februar 1967 einer von vier Personen, die im Gasthaus „Brauerei Hammel“ die jetzige Tischtennisabteilung des TSV Tauberbischofsheim gründeten. Schon kurze Zeit später nahm die junge Abteilung am Spielbetrieb teil und bald stellten sich die ersten sportlichen Erfolge ein. Über 50 Jahre, so Johannes Sieron, nahm Paul Treu an Verbands- und Pokalspielen sowie etlichen Kreis- und Odenwaldmeisterschaften teil. Somit hat er bei rund 1400 Spielen die Farben des TSV Tauberbischofsheim an der grünen Platte vertreten. Aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Funktionär hat Paul Treu Großes geleistet. Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren hat er die Leitung der Tischtennisabteilung übernommen. Auch im Bezirk übernahm er Verantwortung, über 40 Jahre war er Kassenprüfer im Tischtennisbezirk, Mitglied und auch Vorsitzender im Kreisschiedsgericht und im Rechtsausschuss und zu guter Letzt noch Kreis- und Verbandsschiedsrichter.

Und als wenn das nicht genug wäre, hat er sich, so Johannes Sieron, noch über 20 Jahre in der Jugendarbeit der Abteilung engagiert. Ab 2002 stand er montags mit den kleinsten Nachwuchsspielern der Abteilung in der Halle und begeisterte die Jüngsten für seinen Tischtennissport, eine Tätigkeit, die ihm ganz besonderen Spaß und Freude machte. Zum Schluss erinnerte Johannes Sieron noch an die Teilnahme Paul Treus an vier Seniorenweltmeisterschaften, die ihn in die Schweiz, nach Japan und China und schließlich noch nach Rio de Janeiro führten. Ein Präsent und ein lang anhaltender Applaus der anwesenden Mitglieder konnten nur ein kleiner Dank für dieses außerordentliche Lebenswerk sein.

Neuwahlen

Nun schlossen sich die Neuwahlen der Abteilungsführung an. Jeweils einstimmig brachten die Wahlen folgende Ergebnisse: Abteilungsleiter Johannes Sieron, Stellvertreter Josef Arnold. Kassenwart wurde Mario Spang, die beiden Kassenprüferposten werden von Johannes Adam und Hans Henninger eingenommen. Neuer Jugendleiter ist Sandro Kruse.

Bevor dann eine sehr gute und harmonische Jahreshauptversammlung zu Ende ging, erfolgte noch die Ehrung langjähriger Spieler durch Ehrenurkunden und Ehrennadeln des Badischen Tischtennisverbandes. Dies sind für 20 Jahre Timo Reinbold, für 25 Jahre Manfred Reinbold, Josef Arnold und Norbert Buchholz.

30 Jahre aktiv ist Andreas Scherer und Maximilian Braun 40 Jahre. Bereits 45 Jahre ununterbrochen an der Tischtennisplatte stehen Hans Henninger und Johannes Sieron. Die außergewöhnliche Ehrung für 50 Jahre aktiver Spieler erhielten Günter Röder und Paul Treu.