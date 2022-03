Passionskreuz in der Christuskirche

Tauberbischofsheim. Mit Beginn der Passionszeit wird die evangelische Kirchengemeinde das Kreuzgemälde des Künstlers Gunter Schmidt präsentieren. Nach Aussage des Malers geht die Symbolik des Kreuzes auch über den religiösen Kontext hinaus. „Wo immer Menschen Unrecht erfahren, wo immer Leid, Zerstörung und Tod zugefügt werden, geschieht das Drama des Kreuzes“, so Gunter Schmidt. Der aktuelle Angriffskrieg auf die Ukraine stehe dafür und mache in besonderer Weise betroffen. Die Christuskirche ist ab sofort täglich (außer mittwochs) geöffnet. Am Kreuz können persönliche Gedanken, Gebete und Bitten angebracht werden. Auch im Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr werden Gunter Schmidt und Pfarrerin Heike Kuhn vom Passionsbild ausgehende Impulse zur aktuellen Situation geben. Es singt der Gospelchor „Sunray“. Bild: Schmidt

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1