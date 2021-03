Tauberbischofsheim. Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet am Palmsonntag um 10 Uhr einen Familiengottesdienst. Erzieherinnen und Kinder der evangelischen Kindertagesstätte gestalten die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Musikalisch begleiten den Gottesdienst Brigitta Meuser (Orgel) und Madeleine Piepenbrink (Gitarre und Gesang). Im Anschluss wird die Ausstellung „Ostergärten“ im Kirchsaal eröffnet.

AdUnit urban-intext1

Verschiedene Gruppen und Kreise der Gemeinde haben die fünf Stationen des Kreuzwegs Jesu, also Einzug in Jerusalem, Garten Gethsemane, Abendmahl, Kreuzigung und Auferstehung mit viel Fantasie und Kreativität liebevoll gestaltet. Die in sogenannten „Osterkästen“ dargestellten Szenen regen dazu an, Passion und Ostern ganz neu zu denken und zu meditieren. Texte liegen aus. Die Ausstellung kann jeweils sonntags bis 11 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr besichtigt werden sowie nach Terminvereinbarung über das Pfarramt.

Am Donnerstag, 1. April, gestaltet Pfarrerin Heike Kuhn um 18.30 Uhr eine Bildmeditation zum Gründonnerstag. Am Karfreitag, 2. April, ist um 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Einzelkelchen. Felix und Claudia Krüger setzen mit Orgel, Geige und Gesang besondere musikalische Akzente. Am Ostersonntag wird zur Altarprozession im Gottesdienst der Gospelchor „Sunray“ neue Lieder darbieten.