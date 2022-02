Parkscheibe am Schulzentrum

Tauberbischofsheim. Digital aufgestellt ist die Kreisstadt beim Parken. In die Tiefgaragen kann schrankenlos eingefahren werden und nach den Besorgungen bar, per Karte oder via Handy-App bezahlt werden. Gleiches gilt für die Parkautomaten hinter dem Rathaus oder auf dem Marktplatz. Weil es bislang lediglich eine einzige Parkgebührensatzung gab, musste jetzt eine Überarbeitung stattfinden, die eine Trennung zwischen Parkplätzen und Parkgaragen vornimmt. Die Parkplatzgebühren werden nicht erhöht. Die angrenzenden Parkplätze an das Schulzentrum am Wört werden aus der gebührenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung herausgenommen. Hier sind künftig Parkscheiben erforderlich.

Daneben beschloss der Gemeinderat einstimmig eine Satzung für die Parkgaragen „Schloss“ und „Ringstraße“. Erstmals seit 30 Jahren wurden zudem die Jahresgebühren für Dauerparker angepasst, was als „längst überfällig“ bezeichnet wurde. Das 24-Stunden-Ticket steigt von bisher 347 Euro pro Jahr auf 480 Euro. Die Tageskarte klettert jährlich von 255 auf 360 Euro. Die Halbtageskarte erhöht sich von 127 auf 180 Euro und die Nachtparker zahlen anstelle von 92 ab dem 1. April 120 Euro. hvb