Parkplatz neben Rewe-Markt wird zum Verkauf ausgeschrieben

Tauberbischofsheim. Die städtische Freifläche neben dem Rewe-Markt in der Kreisstadt ist für viele Dauerparker, die bei Behörden oder Einzelhändlern in der Innenstadt arbeiten, ein beliebter Parkplatz. Mit einem Jahresticket können sie ihr Vehikel dort abstellen und erreichen mit ein paar Schritten ihren Arbeitsplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das soll aber bald ein Ende haben. In der Vergangenheit gab es bereits Überlegungen, was mit diesem Filetstück anzufangen ist: Elektromarkt oder Facharztzentrum? Jetzt wird ein neuer Anlauf gemacht. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich. Die Fläche soll zum Verkauf ausgeschrieben, Investoren zur Vorlage eines Konzepts ermuntert werden.

„Das ist sehr sinnvoll“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt. Schließlich handele es sich um den Stadteingang. Außerdem solle Tauberbischofsheim die Chance nutzen, wenn Allgemein- und Fachärzte Bedarf für eine Niederlassung in Tauberbischofsheim anmeldeten. Das, so Schmidt, könne die Stadt nur aufwerten. Als einzigen Pferdefuß benannte sie den Wegfall der Parkplätze.

Abriss der Förderschule?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat MGG Tauberbischofsheim: Gemeinderat für Containerlösung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einstimmiger Beschluss Tauberbischofsheim: Gleicher Zuschuss für Bädernutzung Mehr erfahren Aktion Picobello Geballte Man-Power bei Distelhäuser Lachnacht Mehr erfahren

„Wir befürchten einen gewissen Parkdruck, obwohl die Tiefgaragen noch eine gewisse Kapazität haben.“ Dem schloss sich Bernd Mayer (Bürgerliste) an. Er appellierte, die Stadt müsse für das Parken Konkretes in der Hinterhand haben und ortsnah etwas anbieten. Die Förderschule, die „vor sich hinmodert und gammelt“ gelte es abzureißen und auf diesem Areal Parkplätze zu schaffen, so sein Vorschlag. Für deren Abriss plädierte auch Gernot Seitz (Bürgerliste) , da dieses Gebäude „abgewirtschaftet“ sei. Leonhard Haaf (Bürgerliste) beantragte, bei einer Neubebauung unbedingt darauf zu achten, E-Tankstellen einzurichten. Christian Stolz (CDU) regte an, nur einen Teil der Fläche zu verkaufen, um Parkplätze zu erhalten, was die Bürgermeisterin jedoch für unrealistisch hielt. Für Johannes Benz (Bürgerliste) und Rolf Grüning (Die Linke) spielt das Thema Parkraum nur eine untergeordnete Rolle. Viel sinnvoller sei es vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, Fahrgemeinschaften zu bilden, Fahrrad oder Pedelec zu nutzen. Nur einseitig auf Parkplätze zu schauen, lehnten nicht nur sie, sondern auch Leonhard Haaf ab.