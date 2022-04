Tauberbischofsheim. Mit der Herausgabe eines neuen Flyers „Parkplätze für Wohnmobile“ ist die Tourist-Information Tauberbischofsheim auf die neue Saison gut vorbereitet.

Die Nachfrage nach Reisemobilstellplätzen steigt stetig durch den Zuwachs an Fahrzeugen und dem Wunsch, mit dem Wohnmobil Deutschland und die Welt zu erkunden und dabei maximale Freiheit und Unabhängigkeit zu erleben.

Abseits von großen Campingplätzen stehen die Parkplätze für Wohnmobile am städtischen Freibad Tauberbischofsheim, am Sportplatz sowie bei der St.-Wolfgangs-Kapelle in Distelhausen, an der Laurentiushalle und dem Festplatz Dittwar, der Turnhalle Dittigheim sowie dem Sportheim Impfingen zur Verfügung. Diese Möglichkeiten in Kombination mit den regionalen touristischen Angeboten sollen Feriengäste zu einem Stopp oder maximaldreitägigen Aufenthalt animieren, individuell, fernab von Touristenströmen und preisgünstig, denn Platzgebühren fallen nicht an.

Der Flyer erschien, wie bereits die Broschüren tbb_sportlich: radfahren und wandern im neuen Corporate Design der Urlaubsstadt Tauberbischofsheim. Das Logo mit Schriftzug bildet die Basis für alle neuen Prospekte.

Durch die gute Verkehrsanbindung ist Tauberbischofsheim für Erholungssuchende ein attraktives Ausflugsziel, auch als Stopp auf der Durchreise zum nächsten Stellplatz.