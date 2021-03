Tauberbischofsheim. Eine unbekannte Person beschädigte in der Nachtzum Freitag einen in Tauberbischofsheim geparkten VW Scirocco. Der Wagen stand zwischen 20.45 und 6.40 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße am Straßenrand. Vermutlich bliebder Fahrer des dahinter geparkten Autos beim Ausparken an dem VW hängen und schob den Wagen dabei teils auf den angrenzenden Gehweg.

Am Scirocco entstanden dabei Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.