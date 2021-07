Pandemie-Folgen für Kinder im Blick

Tauberbischofsheim. Die Corona-Pandemie hat das Leben von uns allen in eine Schieflage gebracht. Aber besonders das Leben der Kinder und Jugendlichen ist davon betroffen.

Die Sportjugend Tauberbischofsheim veranstaltet in Kooperation mit der Sportjugend Heidelberg ein drittes Online-Seminar in ihrer Ausbildungsreihe zum Thema Auswirkungen der Krise auf das Leben junger Menschen. Hier werden vor allem die Themen Depression, Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit, adipöse Erscheinung, Verfall in die Digitalisierung, Austritt aus den Sportvereinen und Rückgang des sportlichen Interesses behandelt. Dr. Volker Langhirt wird bei diesem Seminar als Referent zur Verfügung stehen. Der Psychotherapeut beschäftigt sich hauptsächlich mit analytischer und tiefenpsychologischer Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen.

Das Seminar findet am Donnerstag, 8. Juli, um 18 Uhr statt. Mit dem Seminar wollen die Beteiligten vor allem Jugendleiter, Trainer, alle die im Sportverein mit Kindern arbeiten, interessierte Eltern und Lehrer ansprechen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Anmeldung unter Telefon 09341/898813 (Mail: sportjugendtbb@t-online.de).