Pandemie beeinträchtigte Impfinger Musikanten

Impfingen. Zur Jahreshauptversammlung traf sich Musikkapelle Impfingen im Sportheim der TSG Impfingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Vorsitzender Timo Baunach in seinem Rückblick ausführte, hat die Corona-Pandemie auch bei der Musikkapelle deutliche Spuren hinterlassen. So konnte die erste Probe im Jahr 2021 erst am 2. Juli in der Maschinenhalle von Christian und Hubert Baunach stattfinden. Denn der Proberaum in der Grundschule durfte aufgrund der coronabedingten Auflagen nicht betreten werden.

Trotz dieser widrigen Umstände ergaben sich 2021 fünf öffentliche Auftritte. So umrahmte die Kapelle den 50. Geburtstag eines Aktiven, spielten ein Ständchen bei der Wahlparty der neugewählten Bundestagsabgeordneten Nina Warken, gestalteten mit der Volkstanzgruppe das Platzkonzert in Tauberbischofsheim am 2. Oktober und gaben am Tag der Deutschen Einheit ein Konzert am Pavillon am Ploo in Impfingen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Impfinger Musikanten umrahmen auch kirchliche Anlässe. So gestalteten sie 2021 den Gräberbesuch an Allerheiligen mit. Zusammen mit den 17 Proben ergaben sich insgesamt 22 Termine für die Musikantinnen und Musikanten. 2019 waren es noch 47 gewesen. Das verdeutliche die Auswirkungen von Corona, so der Vorsitzende.

Nach dem Totengedenken standen Berichten des Schriftführers und Kassenwartes an. Letzterem wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt, so dass die Entlastung des Vorstands ohne Gegenstimme oder Enthaltung erfolgte.

Timo Baunach freute sich über zwei Ehrungen, die er seitens des Vereins aussprechen durfte. So zeichnete er Tenorhornistin Simone Müssig-Ehrmann für zehn Jahre aktives Musizieren bei den Impfinger Musikanten aus. Auf 25 Jahre bringt es Christian Baunach, der mit Klarinette begann, dann zusätzlich auf das Tenorsaxofon umstieg, sich um die Lichtanlage kümmert, den Anhänger mit der Ausrüstung zuverlässig zu allen Terminen fährt und seit Jahren im Vorstand aktiv ist. Er erhielt die Vereinsurkunde und ein Präsent. Vom Bund Deutscher Blasmusikverbände, dem der Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland angeschlossen ist, überreichte Baunach außerdem die silberne Ehrennadel an Christian Baunach.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit Dankesworten an die Verwaltung, den Vorstand und die Musikanten sowie einem Ausblick auf die nächsten Termine – das Ploofest soll wie gewohnt stattfinden – schloss der Vorsitzende die Versammlung.