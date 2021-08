Paar aus Hochhausen feiert Goldene Hochzeit

Hochhausen. Das Fest der goldenen Hochzeit begeht an diesem Samstag in Hochhausen ein sehr agiles Paar: Brigitte und Herbert Elsner.

Brigitte Elsner, geborene Wolf, erblickte am 3. April 1947 das Licht der Welt. Sie ist in Hochhausen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Die Mittlere Reife erwarb sie in Tauberbischofsheim. Ihre Erzieherinnenausbildung absolvierte sie in Würzburg. Nach zwei Jahren in St. Anna arbeitete die Jubilarin in Murnau, ehe sie 1969 zum Studium nach München wechselte. Dort beendete sie die Ausbildung an der Fachhochschule als Diplom-Pädagogin. Danach arbeitete sie als Erzieherin in Cuxhaven und später bis zur Rente 2007 als Lehrerin an der Katholischen Fachschule in Ulm.

Herbert Elsner wurde am 7. April 948 geboren und ist in Neumünster (Schleswig-Holstein) aufgewachsen. 1967 erwarb er das Abitur und meldete sich zum Dienst in der Bundeswehr. Die Ausbildung zum Offizier beendete er 1970 erfolgreich als Leutnant. In Cuxhaven war er bei den Panzergrenadieren Zugführer, später Kompaniechef einer Kampfkompanie, Versorgungsoffizier und Kompaniechef einer Stabs-und Versorgungskompanie. Als stellvertretender Bataillonskommandeur wechselte er nach Dornstadt bei Ulm. Nach drei Jahren folgte die Verwendung als Bataillonskommandeur (Oberstleutnant) in Pfullendorf. Zuletzt wirkte er als Generalstabsoffizier im II. Korps in Ulm.

1970 lernte sich das Paar bei einem Faschingsball in München kennen. Ein Jahr später folgte die Hochzeit in der Kirche St. Pankratius Hochhausen. Nachdem beide ihre beruflichen Tätigkeiten beendet hatten, zogen sie 2007 nach Hochhausen in das renovierte Elternhaus.

In der Ortschaft fungierte Herbert Elsner sechs Jahre lang als Vorsitzender des SV Hochhausen. Es folgte eine Amtsperiode im Ortschaftsrat, für den er zehn Jahre lang die Dorfweihnacht organisierte. Beide sind Mitglieder in der Kolpingfamilie und im Obst- und Gartenbauverein, waren im zwischenzeitlich aufgelösten Kirchenchor, im Musikverein (passive Mitglieder), im Gesangverein (Vorstand), im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit und sind Mitglieder im Gemeindeteam Hochhausen. Hobbies nennen die Jubilare Reisen, Singen im Chor, Musizieren und Sport. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Inzwischen hat das Paar drei Enkel. Den Glückwünschen schließen sich die FN gerne an. zug