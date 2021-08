Tauberbischofsheim. Der AOK-Kurs Outdoor Fitness, der am Freitag, 17. September, um 15 Uhr am Waldparkplatz Hamberg startet und sich über acht einstündige Einheiten erstreckt, ist ein Einstiegsprogramm, mit dem man die vielfältigen Bewegungs- und Trainingsmöglichkeiten in der freien Natur kennenlernen kann. Es ist ein Krafttraining für den ganzen Körper, mit dem sich auch die Koordinationsfähigkeiten, Ausdauer und Balance verbessern lassen, ergänzt durch Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen. Die AOK-Gesundheitskurse finden unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Informationen und Anmeldungen unter Telefon 07131/ 3823842 oder gesundheitscoach-hnf@bw.aok.de im Internet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1