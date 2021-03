Odenwald-Tauber. Alfred Hettmer (Studioleiter „Aktenzeichen XY“) bezieht im FN-Interview Stellung.

Alfred Hettmer war viele Jahre beim LKA Bayern tätig. © Klaus T. Mende

Herr Hettmer, hat die Masche Telefonbetrug zuletzt zugenommen?

Hettmer: Diese Maschen werden in der Kriminalstatistik nicht explizit ausgewiesen, sondern den Betrugsdelikten zugewiesen. Deshalb kann ich zahlenmäßig hierzu keine Angaben machen. Es trifft aber zu, dass Trickbetrüger nach wie vor im großen Stil unterwegs sind, vor allem ältere Menschen immer wieder auf diese Betrugsmaschen ’reinfallen und viel Geld verlieren. Allerdings ist auch erkennbar, dass die Aufklärungsaktionen der Polizei bei der Bevölkerung gut ankommen und auch Erfolge zu verzeichnen sind. In vielen Fällen durchschauen die Angerufenen die Absichten rechtzeitig und fallen nicht auf den Trick herein.

Warum sind vor allem Senioren von dieser Entwicklung betroffen?

Hettmer: Zum einen gehen die Täter immer professioneller vor, zum anderen sind die Opfer in der konkreten Situation oftmals überfordert. Ältere Menschen haben meist ein großes Harmoniebedürfnis. Mit einer rhetorisch geschickten Gesprächsführung setzen die Betrüger die Opfer unter Druck und nutzen die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der älteren Menschen aus, um an ihr Erspartes zu kommen. Der Druck wird dabei so groß, dass die Opfer nicht mehr zum Nachdenken kommen.

Wieso ist es so schwer, diesen Ganoven das Handwerk zu legen?

Hettmer: Beim „Enkeltrick“ handelt es sich meist um ein bandenmäßig organisiertes Verbrechen. Drahtzieher und Hintermänner sitzen oft im Ausland und fungieren von dort aus. An die Köpfe dieser Banden kommt man nur schwer ran. Die Personen, die später das Geld abholen, sind nur „kleine Fische“. Wenn sie auffliegen, geben sie niemals die Namen der Hintermänner preis.

Wäre es ratsam, seine Telefonnummer nicht zu veröffentlichen?

Hettmer: Über diese Möglichkeit kann man im Einzelfall nachdenken. Ältere Menschen wollen aber oft von Freunden und Verwandten im Telefonbuch gefunden werden. Sie sehen darin die Möglichkeit für eine Kontaktaufnahme. So lange sie ihr Leben noch selbständig regeln können, kann man sie darüber nur informieren und aufklären. Entscheiden müssen sie selbst. Nachdem man weiß, dass sich die Täter massenweise Telefonnummern von altmodisch klingenden Vornamen besorgen und abarbeiten, wäre es auch möglich, dass man im Telefonbuch den Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben abkürzen lässt. Aus „Maria Musterfrau“ wird dann „M. Musterfrau“.