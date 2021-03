Tauberbischofsheim. Ein Online-Vortrag zum Elterngeld, ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonus und Elternzeit findet am Mittwoch, 24. März, statt. Start ist um 18 Uhr; die Veranstaltung ist kostenfrei. Das Elterngeld- und Elternzeitgesetz ist nicht einfach zu verstehen. Die Caritas-Schwangerschaftsberaterin Kristina Kreutzer- Konrad informiert über die verschiedenen Möglichkeiten des Elterngelds, die Elternzeit und die sozialen Leistungen nach der Geburt. Kreutzer-Konrad beantwortet Fragen der Teilnehmer. Anmeldungen und Informationen bei der katholischen Schwangerschaftsberatung des Caritasverbands im Tauberkreis, Telefon 09341/92201025 oder per Mail (beraten@caritas-tbb.de). Die Einwahldaten werden vor der Veranstaltung per Mail zugesandt. Die Teilnahme ist somit bequem von zu Hause möglich und ist kostenfrei.