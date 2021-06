Online-Vortrag: Im Beruf erfolgreich präsentieren

Main-Tauber-Kreis. Kontaktmanager und Social-Media-Experte Peter Hirtler informiert am Donnerstag, 10. Juni, von 14.30 bis gegen 16 Uhr in einer Online-Veranstaltung, wie man sich auf digitalen Plattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook & Co beruflich erfolgreich präsentiert. Wie helfen mir Online-Businessplattformen bei meinem beruflichen Erfolg oder Wiedereinstieg? Welche Plattformen gibt es? Muss ich auf allen präsent sein? Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Think BIG – Zukunft, Beruf & ich“. Er richtet sich an Beschäftigte, Arbeitslose und Wiedereinsteiger. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per E-Mail an Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei Susanne Ehrmann (0791/9758-321) oder Verena Kraus (09341/87-200) möglich.

