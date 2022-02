Online-Seminar für Unternehmen

Odenwald-Tauber. Unternehmen, die Fachkräfte gewinnen und nachhaltig sichern wollen, kommen an einer familienfreundlichen, diversen und sozial nachhaltigen Arbeitswelt nicht vorbei. Es gilt, eine entsprechende Unternehmens- und Führungskultur zu entwickeln. Wie dies gelingen kann, erfahren Interessierte von Andreas Seltmann. Er gibt praxisnahe Tipps und stellt Best Practice Beispiele vor, die es in Industrie, Handwerk und Verwaltung bereits gibt. Andreas Seltmann war als Mitglied der Geschäftsleitung bei Hekatron für Unternehmenskommunikation zuständig.

Das Unternehmen wurde mehrfach für sein Employer Branding ausgezeichnet und hat 2020 den Wettbewerb „familyNET 4.0 - Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“ gewonnen. Heute ist er Buchautor, Führungskräftetrainer und freiberuflicher Berater zu den Themen Employer Branding und Personalmarketing.

Veranstalterinnen sind die Expertinnen im Fachkräftebündnis Heilbronn-Franken: Petra Siewert-Weidler (familyNet), Sandra Büchele und Susanne Ehrmann (Agentur für Arbeit), Silke Ortwein (DGB), Carmen Bender (HWK) sowie Simone Rieß (Kontaktstelle Frau und Beruf).

