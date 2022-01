Online-Seminar für Direktvermarkter

Tauberbischofsheim. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis bietet ab Montag, 31. Januar, das interaktive Online-Seminar „Social Media in der Praxis am Beispiel Facebook“ an. Es findet an vier Montagen in Folge statt, jeweils von 18.30 bis 21.45 Uhr. Ziel ist die praktische Umsetzung eines professionellen Facebook-Auftritts. Wenn direktvermarktende Betriebe heutzutage ihre Produkte veräußern und dabei vor allem die jüngere Kundschaft gewinnen wollen, ist Öffentlichkeitsarbeit auch über die Sozialen Medien wichtig. Im Seminar arbeitet jeder Betrieb individuell an seinem (bestehenden) Facebook-Auftritt. Schwerpunkte sind die technische und zeitökonomische Umsetzung von regelmäßigen Beiträgen und deren rechtliche Absicherung. Die Teilnehmer können sich über ihre Erfahrungen und Probleme austauschen. Für die Teilnahme wird pro Betrieb eine Gebühr erhoben. Anmeldung ist zwingend erforderlich bis Mittwoch, 26. Januar, per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de oder unter Telefon 07931/4827-6307 beim Landwirtschaftsamt.

Bei der Anmeldung müssen die Teilnehmer neben einer E-Mail-Adresse auch die Rechnungsadresse angeben. Fragen zu den technischen Voraussetzungen des Online-Seminars beantwortet das Landwirtschaftsamt. lra