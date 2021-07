Oliver Sitko ist neuer Lions-Präsident

Tauberbischofsheim. Am vergangenen Wochenende wurde der Präsidentenwechsel von Wolfgang Eble auf Oliver Sitko im Lions Club Tauberbischofsheim vollzogen.

Nach langer Zwangspause war die Übergabefeier im Winzerhof Wille in Dittwar wieder das erste Präsenztreffen – allerdings unter Coronabedingungen. Dementsprechend groß war die Beteiligung und die Wiedersehensfreude nach so langer Zeit.

Bilanz gezogen

Der scheidende Präsident Wolfgang Eble zog eine Bilanz seines Präsidentenjahres, das sehr von der Pandemie geprägt war. Nach vier Clubabenden in Präsenz zu Beginn folgte im Herbst der lange Lockdown.

In der Folge konnten dank der Unterstützung von Lionsfreund Florian Haase immerhin zehn Clubtreffen und zwei Mitgliederversammlungen virtuell durchgeführt werden, was gut angenommen wurde. Alle anderen Veranstaltungen wie die Clubreise, vorgesehene Besichtigungen und vor allem die Basare in Tauberbischofsheim und Lauda mussten – teils zum zweiten Mal – abgesagt werden. Der Club spendete dennoch die Erlöse, die er bei der Durchführung der Basare erzielt hätte, unter anderem für einen Defibrillator im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen, die Erstellung eines Tiefbohrbrunnens in Ilico (Togo) und die letzte, besonders erfolgreiche Spendenaktion „Hilfe für Christian“, einem Fahrzeug für einen Querschnittsgelähmten aus Tauberbischofsheim(wir berichteten).

Im Rahmen des insgesamt sehr gemütlichen Abends wurden Robert Barth, Franz Hoch und Gerhard Baumann mit der diamantenen Centenniel-Auszeichnung von Lions International geehrt.

Für 20-jährige Mitgliedschaft wurden Franz Hoch, Gerhard Baumann und Günther Kuhn sowie für zehnjährige Treue Dieter Braun ausgezeichnet.

Im Anschluss dankte der scheidende Präsident Wolfgang Eble seinem Vorstandsteam für die große Unterstützung in seinem Amtsjahr und übergab dann die Präsidentenkette an Oliver Sitko, der danach sein Jahresprogramm vorstellte. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Lions Singers Oskar Fuchs, Eberhard Dörr und Wolgang Ascher. lc