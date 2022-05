Oldtimer auf Schlossplatz

Tauberbischofsheim. Der Automobilclub Tauberbischofsheim im ADAC veranstaltet an diesem Samstag, 28. Mai, ab 9 Uhr ein Oldtimertreffen „Rund um das Kurmainzische Schloss“. Alle Freunde und Besitzer von alten Automobilen und Motorrädern sind zu dieser Veranstaltung willkommen. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber eine Erleichterung für die Organisatoren (per Mail an: ac.tbb1928@t-online.de).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmer treffen sich ab 9 Uhr am Schloss . Die Begrüßung durch Bürgermeisterin Anette Schmidt findet um 10 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Ab 10.30 Uhr unterhalten die Musikkapelle Dienstadt und die Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim die Teilnehmer und Gäste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2