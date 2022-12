Die Gebrüder Förster GmbH mit Sitz in Grünsfeld ist ein solides Familienunternehmen. Der schrumpfende Absatzmarkt im Bio-Sektor brachte den Familienbetrieb in Schieflage. Am 16. Dezember wurde Insolvenz eingereicht.

Main-Tauber-Kreis. „Im Grunde genommen ist das Unternehmen gut aufgestellt, regional verschaltet und gut vernetzt“, so Dr. Eckard Pongratz, der vom Amtsgericht Mosbach zum

...