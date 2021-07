Öffentliches Training auf den Tauberterrassen

Tauberbischofsheim. Unter dem Motto „Nicht nur Kampfsport, sondern geistige und körperliche Beweglichkeit bis ins hohe Alter“ finden drei Trainingseinheiten für jedermann der Karate-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim statt.

Die Karate-Abteilung mit dem Namen „Ryôzanpaku“ ist erwachsen geworden. Sie ist eine der derzeit aktivsten Gruppen in und für die Taubermetropole.

Es begann mit einem Karate-Lehrgang am 23. April 2001 in der neuen Sporthalle am Wört, wie die Verantwortlichen der Abteilung in ihrem Rückblick schreiben. Dies war die erste Veranstaltung in der Sportstätte, noch vor ihrer offiziellen Einweihung. Geleitet wurde dieser Eröffnungslehrgang von dem hochrangigen japanischen Karatemeister Anki Takahashi (8. Dan).

Das erste Training folgte zwei Tage später mit Teilnehmern. 600 Namen gingen dann durch die Abteilung, von denen heute noch über 140 Mitglieder aktiv sind. Trainiert wird an verschiedenen Sportstätten in unterschiedlichen Gruppen, wobei die ältesten Mitglieder weit über 60 Jahre alt sind.

Die Abteilung bringt aber auch Leben in die Stadt, so die Verantwortlichen weiter. Mit den großen bundesweiten Karatelehrgängen in den Jahren 2013, 2016, 2018, die über fünf Tage dauern, profitierte die ganze Stadt, sind sie überzeugt. 2018 waren es 3000 Gäste. Auch dieses Jahr war der Lehrgang wieder geplant, fiel aber leider Corona zum Opfer. Nun hoffen alle, dass er 2024 hier wieder stattfinden wird.

Die internationalen Lehrgänge mit japanischen Großmeistern oder die Ausrichtung der Deutschen Kinder- und Jugendmeisterschaft ergänzen die Arbeit der Abteilung. Beim Altstadtfest in Tauberbischofsheim gehört der Karaokeabend der Karatekas als Abschluss fest zum Programm.

Zum runden Geburtstag veranstaltet die Karate-Abteilung dreimal ein kostenloses öffentliches Training, bei dem die Zuschauer mitmachen können. Treffpunkt sind die Tauberterrassen, von 18 bis 19 Uhr.

Bei dieser Gelegenheit können allen Interessierten, in allen Altersklassen, mit Sportbekleidung oder einfach in Straßenbekleidung die Möglichkeit die Bewegungsvielfalt und den Charme des Karate spüren.

Während des „Trainings“ werden die Corona Regeln eingehalten.

Nach der Veranstaltung stehen jedem Teilnehmer Mitglieder des Vereins für Fragen an einem Info- Stand zur Verfügung.