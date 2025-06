Odenwald-Tauber: Nina Warken ist Stimmenkönigin im Land

83 Prozent Wahlbeteiligung und mit Nina Warken eine klare Wahlgewinnerin sind das Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis 276 Odenwald-Tauber. Damit ist die 45-jährige Tauberbischofsheimerin, die ihr Spitzenergebnis mit 48,8 Prozent in Königheim einfuhr, nicht nur gewählt, sondern mit 42,8 Prozent der Erststimmen auch Stimmenkönigin in Baden-Württemberg. Die CDU war aber mit einem Zuwachs von 5,9 Prozent bei den Zweitstimmen nicht diejenige, die am stärksten profitierte, sondern die AfD. Die blaue Partei kam auf ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 2021. Größte Verliererin mit einem Minus von 8,9 Prozent ist die SPD, gefolgt von der FDP, die um 8,3 Prozent heruntergestutzt wurde. Sie erzielte letztlich 4,8 Prozent und damit exakt das gleiche Ergebnis wie im Bund.

Hüffenhardt nicht CDU-dominiert

Ein kleiner blauer Fleck ganz unten auf der Wahlkreiskarte hat sich in das ansonsten schwarze Farbfeld gebrannt: Hüffenhardt. Dort errang die AfD bei den Zweitstimmen 31,5 Prozent und damit 1,8 Prozent mehr als die CDU. Bei den Erststimmen hingegen punktete hier Warken mit 34,5 Prozent gegenüber 30, 6 Prozent für Johann Martel von der AfD. Überhaupt schnitt die Partei von Frontfrau Alice Weidel überaus gut ab im nördlichsten Wahlkreis von Baden-Württemberg: Mit 23,6 Prozent bei den Zweitstimmen rangiert sie 3,6 Prozent über dem Bundesergebnis.

Beim genaueren Blick auf die Resultate wird deutlich, wie stark sich die Stimmabgabe je nach Ort des Wahllokals unterschieden. Zwar ist ein solcher Blick nicht messerscharf, weil er die Briefwähler ausnimmt, taugt aber sehr wohl, um klare Tendenzen zu ermitteln. Betrachtet man die Zweitstimmen der Großen Kreisstadt Wertheim, räumt die AfD auf dem Wartberg mit 60,1 Prozent und auf dem Reinhardshof mit 53,7 Prozent regelrecht ab. In Vockenrot erreicht sie 41,2 Prozent und im Wahlbezirk Bestenheid 1 immer noch 39,6 Prozent. Bei Bestenheid 2 hingegen kommt sie nur auf 31,3 Prozent, was fast zehn Prozent weniger bedeutet.

Das beste Ergebnis erreichte die auf den zweiten Platz der CDU-Landesliste gewählte Warken in Wertheim in der Ortschaft Kembach mit 45,3 Prozent, das schlechteste mit 12,3 Prozent in der AfD-Hochburg Wartberg. Was sich beim Vergleich ganz unterschiedlicher Städte und Gemeinden im Wahlkreis 276 zeigt: Je mehr Stimmen die AfD in einem Wahlbezirk hat, desto weniger entfallen auf die CDU. So auch in Buchen. Ihren höchsten Wert bei den Zweitstimmen erzielte die blaue Partei im Wahllokal „Sport-Kindergarten Wirbelwind“ mit 49,2 Prozent. Die CDU kam hier lediglich auf 19,7 Prozent.

Trend nach unter für SPD

Dass die CDU im Wahlkreis 276 die Nase vorn hat und sich die Sozialdemokraten eher schwertun, ist seit Jahren Fakt. Den Trend nach unten und die Unzufriedenheit mit der Ampel-Bilanz bekam auch Philipp Hensinger zu spüren, der als jüngster SPD-Kandidat Baden-Württembergs antrat. Seine Partei büßte mit einem Minus von 8,9 Prozent 0,4 Prozent weniger ein als auf Bundesebene. Dennoch blieb das Endergebnis mit 14,1 Prozent um 2,3 Prozent unter dem im Bund.

Fast in die Bedeutungslosigkeit fiel die FDP mit einem Stimmenverlust von 8,3 Prozent auf 4,8 Prozent, was exakt dem Bundesergebnis entspricht. Ihre Hochburg hatten die Freien Demokraten in Elztal, wo sie auf 6,1 Prozent kamen, gefolgt von Creglingen mit 6 Prozent. Die wenigsten Kreuzchen setzten die Wählerinnen und Wähler in Seckach bei der FDP. Hier kam sie nur auf 3,36 Prozent. Die Linke erzielte in Mosbach ihren Spitzenwert von 6,4 Prozent. Den höchsten Wert im Main-Tauber-Kreis erreichte sie in Lauda-Königshofen, dem Wohnort von Kandidat Robert Binder, mit 5,7 Prozent. Einen Achtungserfolg mit 4,2 Prozent verzeichnet das BSW. In Neckarzimmern holte das von den Linken abgespaltene Bündnis 7,5 Prozent, in Seckach 5,6 und in Wertheim 5,3 Prozent.