Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald zeigt für 2020 eine insgesamt erfreuliche Entwicklung auf – mit Verbesserungspotenzial in Teilbereichen.

Odenwald-Tauber. Der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker nennt „die Entwicklung in nahezu sämtlichen Teilbereichen der Unfallstatistik sehr erfreulich“. Sowohl im gesamten Land als auch im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums der Käthchenstadt seien die Zahlen insgesamt deutlich rückläufig – sicherlich auch ursächlich in der Corona-Pandemie. Deswegen schiebt Becker hinterher, dass es falsch sei, aus den überwiegend positiven Daten unrealistische Erwartungen abzuleiten. „Wenn die Menschen im Homeoffice, die Geschäfte und Lokale geschlossen und die meisten Veranstaltungen abgesagt sind, fahren natürlich auch weniger Autos auf den Straßen und es passieren weniger Unfälle.“

Begrenzte Vergleichbarkeit

„Auch wenn infolge der Pandemie nur eine begrenzte Vergleichbarkeit der Zahlen mit den Vorjahren möglich ist, erwarten wir uns von den Auswertungen auch Aufschluss darüber, wo gegebenenfalls bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen, wo wir mehr kontrollieren und an welchen Stellen die Präventionsmaßnahmen angepasst werden müssen“, äußert sich der Polizeipräsident weiter. Oberstes Ziel sämtlicher Maßnahmen sei es nämlich, die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden weiter nach unten zu drücken. Deren Summe ist 2020 im Präsidiumsbereich (Stadtkreis Heilbronn sowie Landkreise Hohenlohe, Main-Tauber, Neckar-Odenwald und Heilbronn) um 14,5 Prozent zurückgegangen.

Ebenfalls reduziert hat sich in dieser Region die Zahl der Verkehrstoten – und zwar um 15,2 Prozent von 46 auf 39. Damit liegt Heilbronn einiges unter der baden-württembergischen Rate von 24,5 Prozent. Und wie gestaltet sich konkret die Situation in den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald? Auf einen Nenner gebracht: überwiegend positiv.

Im Main-Tauber-Kreis zeigen die statistischen Daten für das vergangene Jahr bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle eine Reduzierung um 20 Prozent (von 3664 auf 2949) auf. Inbegriffen ist hier die Summe jener Karambolagen, bei denen ein Personenschaden zu verzeichnen ist. Sie sank um 17,6 Prozent von 415 auf 342.

Erfreulich deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt der Kreis bei den tödlich Verunglückten im Straßenverkehr. Hier gibt es im Vergleich zu 2019 stattliche 54,5 Prozent weniger (von elf auf fünf). Sinkende Zahlen sind auch bei den Schwerverletzten (minus 22,6 Prozent, von 133 auf 103) sowie bei den Leichtverletzten (minus 23 Prozent, von 413 auf 316) feststellbar.

Einen erfreulichen Trend gibt es ebenso bei den Hauptursachen, die zu Unfällen mit Personenschäden führten – bis auf eine Ausnahme: 19 Unfälle (plus 18,8 Prozent) waren auf Fehler beim Überholen zurückzuführen. Die Hauptgründe für Zusammenstöße mit Personen waren im vergangenen Jahr: nicht angepasste Geschwindigkeit (22,5 Prozent), Vorfahrt (zwölf Prozent), Abstand (11,4 Prozent) und Überholen (5,6 Prozent).

Mehr Unfälle mit Kindern

Gegensätzlich ist hingegen die Entwicklung bei Unfällen mit Beteiligung von Kindern – hier gab es eine Steigerung um 21,4 Prozent (von 14 auf 17). Ebenso nach oben gegangen sind im Main-Tauber-Kreis die Unfallzahlen mit Radfahrern. Waren es 2019 noch deren 92, nahmen die Polizeibeamten 2020 115 auf (plus 25 Prozent). Dieser Trend liegt ursächlich darin begründet, dass die Anzahl der Zusammenstöße mit Pedelecs stark emporgeschossen ist: um stattliche 52 Prozent auf 38.

Äußerst ermutigend sind die Zahlen bei Motorrädern. Nach fünf ums Leben gekommenen Bikern im Jahr zuvor, gab es 2020 keinerlei Todesopfer bei Unfällen unter Beteiligung von Motorrädern zu beklagen. Die Zahl der Schwerverletzten sank um 20 Prozent von 29 auf 23, bei den Leichtverletzten stagnierte hingegen die Summe bei 52.

Auch der Neckar-Odenwald liegt im allgemeinen positiven Landes-

trend. Die Zahl der Verkehrsunfälle reduzierte sich hier um 16,3 Prozent von 3410 auf 2853. Ebenso waren die Karambolagen mit Personenschaden rückläufig. Hier weisen die Statistiken ein Minus von 10,3 Prozent (von 407 auf 365) aus.

Entgegen des Trends in Baden-Württemberg gab es bei den Verkehrstoten einen Anstieg um 11,1 Prozent – von neun auf zehn. Mit der erfreulichen Entwicklung der Unfälle mit Personenschäden einhergehend sind auch die Zahlen im Bereich der Verunglückten. Hier liegt der Rückgang bei 19,5 Prozent (von 579 auf 466). In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass die Zahl der Leichtverletzten um 16,5 Prozent und die der Schwerverletzten sogar um 33,6 nach unten gesackt ist.

Die Hauptunfallursache bei Zusammenstößen mit Personenschaden im Neckar-Odenwald-Kreis ist nach wie vor nicht angepasste Geschwindigkeit. Hier ermittelten die Experten zwar einen Rückgang von 10,1 Prozent, der Anteil am Gesamtgeschehen beläuft sich aber weiterhin auf 36,4 Prozent. Auf den Plätzen folgen: Abstand (18,4 Prozent), Vorfahrt (15,1 Prozent) sowie Verkehrsuntüchtigkeit (11,8 Prozent) und Überholen (6,3 Prozent).

Recht hoch ist in der Neckar-Odenwald-Region die Zuwachsrate bei den Unfällen, an denen Kinder beteiligt sind. Hier hat es einen exorbitanten Zuwachs von 88,9 Prozent gegeben. Hatte die Polizei 2019 noch deren neun Kollisionen aufzunehmen, wurde sie im vergangenen Jahr zu 17 derartiger Unfälle gerufen. In knapp der Hälfte der Fälle (neun) war das Kind Verursacher des Zusammenstoßes.

Ordentliche Zunahme

Ordentlich zugenommen hat auch hier – wie in zahlreichen anderen Landkreisen – der Radverkehr. Dieser Umstand wird freilich auch in der Verkehrsunfallstatistik für 2020 reflektiert. Die Zunahme liegt hier bei 8,2 Prozent (von 49 auf 53). Eine Hauptursache für diese Entwicklung sind – ähnlich wie im benachbarten Main-Tauber-Kreis – die Nutzer von Pedelecs. Die Steigerung beträgt 50 Prozent. Analog dazu sind die Karambolagen, die einen Personenschaden zur Folge hatten, um 11,4 Prozent nach oben gegangen.

Ein leichtes Plus von 2,8 Prozent gibt es bei Unfällen mit motorisierten Zweirädern. In Zahlen ausgedrückt: Nach 71 im Jahre 2019 waren es deren 73 zwischen Januar und Dezember 2020. Zurückgegangen ist hingegen die Summe jener, die dabei ums Leben gekommen sind – von sieben auf drei.

Zahlreiche Unfallfluchten

Im gesamten Gebiet des Heilbronner Präsidiums hatten es die Beamten mir 4383 Unfallfluchten zu tun – ein Minus von 20,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei rund jedem fünften Zusammenstoß entfernt sich der Verursacher unerlaubt. Die Aufklärungsquote wird mit 36 Prozent angegeben. „Hier besteht Handlungsbedarf, um dem berechtigen Interesse der Geschädigten gerecht zu werden. Manche Verursacher flüchten selbst nach Unfällen, bei denen Personen verletzt worden sind“, gibt Leitender Polizeidirektor Thomas Lüdecke zu bedenken. „Wir appellieren dringend an die Mithilfe der Bevölkerung – wer Zeuge eines Unfalls wurde, soll sich bei der Polizei melden.“

Die Beamten des Heilbronner Polizeipräsidiums „betreuen“ insgesamt 164 Autobahn-Kilometer, verteilt auf die A 81, die A 6 und die A 3. Insgesamt mussten sie im vergangenen Jahr zu 1808 Unfällen ausrücken (nach 2624 im Jahr zuvor), was einem Rückgang von 31,1 Prozent entspricht. Und auch bei Zusammenstößen mit Brummis zeigt die Kurve steil nach unten: Lkw-Unfälle insgesamt: Rückgang um 26,4 Prozent; Lkw-Unfälle mit Personenschaden: Rückgang um 22 Prozent; Lkw als Verursacher: Rückgang um 14,4 Prozent.

Sieben Todesopfer

Die Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen, sanken von 241 binnen zwölf Monate auf 176; die Zahl der Schwerverletzten ging um neun auf 48 zurück (minus 15,8 Prozent) und die der Todesopfer von neun auf sieben.

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit (302 Unfälle) sowie Unachtsamkeit beim Überholen (189) sind auf den Autobahnen nach wie vor die Hauptgründe für Kollisionen. Sind Menschen zu Schaden gekommen, lautet die Rangfolge Geschwindigkeitsverstöße (99 Fälle) vor falschem Abstandsverhalten (55). Gegenüber 2019 hat eine fehlende Fahrtüchtigkeit als Unfallursache zugenommen, wie der Statistik zu entnehmen ist (73 Unfälle). 29 Mal war dabei Übermüdung der Grund, 30 Mal waren die Lenker alkoholisiert, in sieben Fällen standen sie unter Drogen und 13 Mal nahmen sie mit sonstigen körperlichen Einschränkungen am Straßenverkehr teil.

Bestreben des Präsidiums ist auch in der Nach-Corona-Zeit eine weitere Senkung der Unfallzahlen. „Verbotenes und falsches Überholen, Tempoüberschreitungen sowie Unterschreitung des Mindestabstandes, besonders durch Lkw-Fahrer, werden wir daher auch in Zukunft verstärkt im Auge behalten und sanktionieren“, erklärt Thomas Lü-

decke. Zur effektiven und nachhaltigen Unfallbekämpfung stehen den Beamten mehrere Mittel zur Verfügung: aktive Aufklärung, Präventionsarbeit, aber auch die Überwachung des Verkehrs. Daher Lüdeckes Appell: „Fahren Sie sowohl vorausschauend als auch verantwortungsbewusst und nehmen Sie Rücksicht auch auf andere Verkehrsteilnehmer.“

Trotz Corona wurden 2020 im Bereich des Heilbronner Polizeipräsidiums wieder zahlreiche verkehrspräventive Maßnahmen durchgeführt. Bei der Radfahrerausbildung wurde mit rund 3000 Schülern erfolgreich gearbeitet. Verschiedene Verkehrstrainingseinheiten in Kindergärten und Grundschulen (282 Events), Vorträge an Schulen (648), Auftritte der Präventionspuppenbühne (136), Infostände auf Messen und Veranstaltungen sowie Vorträge rundeten dieses Maßnahmenpaket ab – mit dem Ziel, für mehr Sicherheit zu sorgen.