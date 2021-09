Odenwald-Tauber: Kanzlerschaft als Ansporn für die SPD

Tauberbischofsheim Kanzlerschaft als Ansporn für die SPD

Gut gelaunt gaben sich Anja Lotz, SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, und der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch beim FN-Redaktionsgespräch. Kein Wunder, überflügeln die Prognosen für ihre Partei alle Erwartungen. Odenwald-Tauber. Die aktuelle Forsa-Umfrage sieht die SPD auf Bundesebene bei 25 Prozent, die CDU bei 19. Eine solche Prognose hätten sich die Sozialdemokraten vor Monaten nicht träumen lassen, war ihr Abschneiden bei der Landtagswahl im März mit elf Prozent ein historischer Tiefstand gewesen. Jetzt aber sehen sie sich im Aufwind – getragen von Olaf Scholz, dem Unterlegenen bei der Wahl zum Parteivorsitzenden 2019. {element} Das scheint Schnee von gestern. Was zählt ist das Hier und Jetzt. Und da sieht es gut aus für den Hamburger und die älteste Partei Deutschlands. „Olaf Scholz ist der Richtige: sachlich und ruhig in der Tonlage“, sagt Andreas Stoch überzeugt. Deshalb sei er in positiver Stimmung ohne euphorisch oder selbstverliebt zu sein. Auch Anja Lotz profitiert vor Ort vom Hoch der SPD im Bund. Sie kommt mit vielen Leuten ins Gespräch und wird auf Marktplätzen und an der Haustür freundlich empfangen. „Ich versuche klar zu machen, dass die bisherige Arbeit der SPD in der Großen Koalition tatsächlich etwas gebracht hat“, so Lotz. Und Andreas Stoch ergänzt: „Es war lange so, dass die SPD die Arbeit macht und andere die Lorbeeren ernten. Jetzt zeigt sich allerdings, dass die CDU als großes Pfund Frau Merkel hatte und deshalb gewählt wurde und nicht wegen ihres epochalen Programms“, fügt er bissig an. Mit Olaf Scholz verbinden die Menschen das Versprechen nach Stabilität, aber auch die Kraft, etwas zu tun. Er habe eine zupackende Art. Deshalb sei es wichtig, dass die SPD in einer Regierung dabei sei und im besten Fall den Kanzler stelle. Anja Lotz sieht im SPD-Kanzlerkandidaten außerdem jemanden, der „auch international als Vertreter Deutschlands ehrenwert auftreten kann“. Während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass die CDU keine klare Linie fahre. Gerade Armin Laschet habe sich als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident gegen bundesweit getroffene Vereinbarungen gestellt und mit dem Hin und Her gezeigt, dass die Christdemokraten keine klare Linie verfolgten. Mit Blick auf Armin Laschet legt Stoch noch eine Schippe drauf und sagt: „In seinem Land ist er laut einer Umfrage der zweitunbeliebteste Ministerpräsident aller Zeiten.“ Angela Merkels Auftritt bei der letzten Bundestagssitzung in der laufenden Legislaturperiode und somit ihre unerwartete flammende Wahlkampfrede pro Laschet und CDU vor dem Parlament am Dienstag wertet Andreas Stoch so: „Wenn jemand dachte, sie stehe für etwas anderes als für die CDU ein, dann hat er sich geirrt. Ihre letzte Rede trägt das Etikett einer Verzweiflungstat.“ Stoch und Lotz setzen auf ihren Spitzenkandidaten, weil er eine echte Persönlichkeit mit viel politischer Erfahrung sei. „Die Personalisierung wird immer wichtiger – die Parteienbindung verflüchtigt sich überall“, stellt der Landesvorsitzende nüchtern fest. Und die Direktkandidatin im Wahlkreis 276 fügt an: „Die SPD hat mit ihrem Programm wichtige Meilensteine gelegt. Sie hat sowohl die Wirtschaft als auch die Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Auge.“ Stoch, der frühere Bildungsminister von Baden-Württemberg, nennt als weitere Themen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Bildungsgerechtigkeit, auf die sich die SPD konzentrieren wolle. „Es gibt einen Grundsound in der Gesellschaft, der nach Antworten sucht.“ Für ihn geben diese seine Partei. {furtherread} Ob sich Olaf Scholz mit dem Raute-Foto auf dem viel diskutierten Titelbild des Magazins der Süddeutschen-Zeitung einen Gefallen getan habe, beantwortet der SPD-Chef von Baden-Württemberg so: „Dieses Bild hat er mit einem Augenzwinkern verbunden. Das war keine plumpe Symbolik, sondern hintersinnig gemeint.“ Damit habe er sich nicht anbiedern wollen, sondern gezeigt, dass er das mit der Stabilität eben auch könne. Zudem sei Scholz, der bei vielen nüchtern und manchmal vielleicht sogar steif rüberkommt, einer mit einem ausgeprägten Sinn für Humor, der gern lacht. Sowohl Andreas Stoch als auch Anja Lotz vermitteln mit Blick auf die Wahl am 26. September Zuversicht. Die SPD sei durch ein längeres Tal marschiert, jetzt würden die Anhänger den Zuspruch an den Wahlständen genießen. Nach jetzigem Stand sei ein Dreierbündnis wahrscheinlich, für eine Zweierbündnis von SPD und Grünen fehlten noch zwei bis drei Prozent. Die Stimmung sei derzeit aber äußerst unbeständig, so dass keine klaren Prognosen möglich seien. „Ansporn für die SPD ist es, den Kanzler zu stellen“, nimmt Stoch für seine Partei in Anspruch. In Baden-Württemberg habe er nach der Landtagswahl für die Ampel geworben. Kretschmann hingegen habe sich für eine „zerzauste“ CDU entschieden. Sein Kalkül sei gewesen, dass man mit denen aus der CDU keinen Ärger haben werde, weil es der allein um das Mitregieren gehe. „Kretschmann will gar keine Veränderung. Ihm ist es lieb, präsidial von der Villa Reitzenstein aus zu regieren“, teilt er einen Seitenhieb in Richtung Landesregierung aus. Wie sich ein Sieg der SPD im Bund auf Baden-Württemberg auswirken würde, findet Stoch spannend. Er kann sich durchaus vorstellen, dass Kretschmanns Parteifreunde dann nicht mehr so handzahm gegenüber dem Ministerpräsidenten sind, sondern auch mal aufmucken. Für den Bund kann er sich die FDP als Partner durchaus vorstellen. Die FDP, sagt er, dürfe nicht allein auf Christian Lindner reduziert werden. Glasklar ist sein Standpunkt aber gegenüber der CDU/CSU: „Die SPD will eine Regierung ohne CDU/CSU“, geht er auf Abstand zur Großen Koalition. „Wir wollen es der CDU/CSU gönnen, sich in der Opposition zu erholen.“ Anja Lotz wird die letzten zweieinhalb Wochen vor der Wahl nutzen, um ihre Themen unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ an die Wähler zu bringen. Wichtig sind ihr der ÖPNV und die Akzeptanz für mehr regenerative Energie im ländlichen Raum. Lotz: „Ich will die Bürger auf diesem Weg auf jeden Fall mitnehmen.“

Mehr erfahren