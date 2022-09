Odenwald-Tauber: Hansy Vogt hat ein großes Herz für die Landwirte

Bei der geschlossenen Mitgliederversammlung der ZG Raiffeisen am 13. Oktober in Distelhausen ist Hansy Vogt der Stargast – so wie bei vielen Firmenfeiern und Galas auch. Doch die Landwirte liegen ihm besonders am Herzen. Er kennt ihre Sorgen und Nöte – nicht zuletzt auch durch seine Sendung „SWR Treffpunkt“. Im FN-Interview ging es um „Drei Damen vom Grill“, eine mögliche „Tatort“-Rolle und

...