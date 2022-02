Obstbäume und Ziersträucher richtig schneiden

Main-Tauber-Kreis. Die Beratungsstelle für Obst, Garten und Landschaft des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet in den nächsten Wochen Schnittkurse für Obstbäume und Ziersträucher für interessierte Bürger an.

Junge Obstbäume benötigen viel Aufmerksamkeit. Wenn sie vom ersten bis zum zehnten Standjahr jedes Jahr geschnitten werden, bauen sie ein ordentliches Holzgerüst auf und tragen reiche Frucht. Wenn sie jedoch vernachlässigt werden, dann müssen im Alter unter Umständen größere, fehlgestellte Äste entfernt werden. Dadurch entstehen dann große Wunden, die schlecht verheilen und Eintrittspforten für Pilze und Bakterien darstellen. Aktuell ist der Schwarze Rindenbrand zu nennen, an dem derzeit sehr viele Obstbäume zugrunde gehen. Wie diese Probleme vermieden werden können, wird neben weiteren Themen in den Schnittkursen vermittelt.

Die Schnittkurse beginnen mit einem theoretischen Teil. Dabei vermittelt Obst- und Gartenbauberater Harald Lurz den Teilnehmern die wichtigsten Grundkenntnisse des Obstbaumschnittes, so dass alle Teilnehmenden auf dem gleichen Wissensstand sind. Im praktischen Teil werden gemeinsam drei Obstbäume geschnitten. Hierbei wird intensiv diskutiert und erklärt, damit sich die erlernten Inhalte bei den Kursteilnehmern einprägen und verfestigen können. Das erlernte Wissen wird dann in Kleingruppen an verschiedenen Obstbäumen unter ständiger Begleitung durch Harald Lurz umgesetzt.

Bei den Schnittkursen werden modernste Schnittwerkzeuge wie zum Beispiel Akku-Hochentaster und Schneidegiraffe eingesetzt, um ein wirtschaftliches und rationelles Arbeiten zu vermitteln. Die Schnittkurse finden ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen statt.

Zu allen Schnittkursen muss jeder Teilnehmer einen Schutzhelm sowie Scheren und Sägen, soweit vorhanden, mitbringen.

In Wittighausen wird am Samstag, 12. Februar, um 9 Uhr ein Schnittkurs angeboten. Treffpunkt ist die Obstwiese zwischen Wittighausen und Poppenhausen auf der rechten Seite von Wittighausen kommend.

Ein weiterer Schnittkurs findet am Samstag, 19. Februar, um 9 Uhr in Weikersheim statt. Die Teilnehmer treffen sich am Gemeinschaftsgarten „ZAMwachsen“ hinter der Förderschule.

Ein Quittenschnittkurs im Quittenlehrpfad wird am Freitag, 4. März, um 13 Uhr im Kloster Bronnbach abgehalten. In Freudenberg wird am Samstag, 5. März, um 9 Uhr ein Schnittkurs veranstaltet. Der Treffpunkt ist am Bahnhof Freudenberg-Kirschfurt.

Zudem wird am Samstag, 12. März, um 9 Uhr ein Schnittkurs in Külsheim ausgerichtet. Die Teilnehmenden treffen sich bei der Obstwiese des NABU.

In Edelfingen ist ein Schnittkurs am Samstag, 19. März, um 9 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist am Radweg Richtung Unterbalbach auf der rechten Seite.

Ein Ziersträucherschnittkurs am Rathaus wird am Montag, 21. März, um 13 Uhr in Dertingen angeboten. In Althausen findet ein Kurs am Samstag, 26. März, um 9 Uhr statt. Die Teilnehmenden treffen sich an der Turn- und Festhalle. lra