Notenschnitt von 1,9 ist herausragend

Tauberbischofsheim. Alle haben bestanden: Mit einem Notendurchschnitt von 1,9 beendeten 41 Abiturienten des Matthias-Grünewald-Gymnasiums( MGG) in Tauberbischofsheim ihre Prüfungen. Es handelte sich um den zweiten Jahrgang, der den Coronabestimmungen ausgesetzt war.

„Sie haben Situationen gemeistert, bei denen Sie über sich hinausgewachsen sind“, erklärte Oberstudiendirektor Reinhard Lieb. Der Schulleiter des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums war Prüfungsvorsitzender beim mündlichen Abitur und zählte zu den ersten Gratulanten. Den Abiturienten gab er mit auf den Weg, in diesen Krisenzeiten den Frieden in die Welt hinauszutragen.

Studiendirektorin Sigrid Böhrer vom MGG freute sich ebenfalls über das herausragende Gesamtergebnis. Mit Fabian Michel und Carolina Adolf erzielten gleich zwei Schüler die Traumnote 1,0. Die beiden sind, so Sigrid Böhrer, die Spitze eines hervorragenden Jahrgangs. Mehr als die Hälfte hat eine 1 vor dem Komma. Die bemerkenswerten Schülerleistungen nannte die kommissarische Schulleiterin eine logische Folge der guten Prüfungsvorbereitung. Trotz zeitweiliger Schulschließung sei es gelungen, den Stoff mittels Lernplattformen und Videokonferenzen zu vermitteln.

Böhrer dankte allen Lehrern, die die Schüler in den letzten Jahren betreut haben. Die kommissarische Schulleiterin lobte auch das Team, das sie bei der Organisation unterstützte. „Die Leistungen der Schüler und die harmonische Prüfungsatmosphäre waren ein schönes Erlebnis.“

Die erfolgreichen Absolventen sind: Carolina Adolf ( Werbach), Julian Appel (Gissigheim), Xenia Arnold (Tauberbischofsheim), Valeska Bader (Dittigheim), Emilia Bödigheimer ( Großrinderfeld), Jule Brümmer (Niklashausen), Fabrizio Caputo (Tauberbischofsheim), Jonas Farny (Tauberbischofsheim), Annika Fröhlich (Tauberbischofsheim), Felizia-Marie Ganz (Brehmen), Franziska Geier (Gissigheim), Anna Gnadt (Gissigheim), Clara Honikel ( Königheim), Andreas Jeßberger (Werbach), Marvin Kangesan (Impfingen), Pravin Kantharasa (Tauberbischofsheim), Lina Karle (Tauberbischofsheim), Lena Klöck (Dittigheim), Malin Lotter (Distelhausen), Johannes Mayer (Tauberbischofsheim), Sarah Meder (Tauberbischofsheim), Fabian Michel (Tauberbischofsheim), Christian Oberst (Tauberbischofsheim), Nele Otter (Großrinderfeld), Leonie Penzhorn (Brehmen), Jessica Reiter (Tauberbischofsheim), Simon Schacherer (Lauda), Lilly Scherer (Tauberbischofsheim), Finn Schmid (Eiersheim), Sophie Schreck (Königheim), Ilvi Seidemann (Tauberbischofsheim), Tim Steiler (Neubrunn), Greta Steinhoff (Tauberbischofsheim), Eduard Stolz (Tauberbischofsheim), Leander Thullner (Distelhausen), Theresa Wamser (Tauberbischofsheim), Emma Weingärtner (Gerchsheim), Lukas Welker (Tauberbischofsheim) und Lina Zerrweck (Tauberbischofsheim).

Die Abiturienten werden am Freitag, 15. Juli, offiziell in der Stadthalle verabschiedet. Im Rahmen eines Festaktes erhalten sie ihre Zeugnisse. Der traditionelle Abi-Gottesdienst findet am Donnerstag, 14. Juli, um 18.15 Uhr in der St. Bonifatius statt.