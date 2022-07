Normandie beeindruckte

Tauberbischofsheim. Die Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Erzbistum Freiburg (DiAG), Kreisarbeitsgemeinschaft Main-Tauber-Kreis, hat eine beeindruckende Studienfahrt in die Normandie unternommen. Giganten der Gotik, Mahnmale der Geschichte, bizarre Felsformationen und bezaubernde Städte an der Nordatlantikküste kennzeichneten das Programm der über 30 Reiseteilnehmer. Ein besonderes Augenmerk galt den gotischen Kathedralen von Amiens, Chartres und Reims.

Ein weiterer Schwerpunkt der Reise waren bedeutende geschichtliche Ereignisse und ihre Mahnmale. Dazu besuchte man die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges in Verdun. Sehr beeindruckend war der Blick auf die 17 000 Kreuze von gefallenen Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten. Auch der Wallfahrtsort Lisieux wurde besucht. Auf dem Rückweg ging es noch in das an der Seine gelegene Giverny, um das Haus und die berühmten Seerosenteiche des Impressionisten Claude Monet zu bewundern. Den krönenden Abschluss bildete der Besuch der Champagnerkellerei Mercier in Epernay. pm