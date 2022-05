Noch offene Fragen

Tauberbischofsheim. Die im Industriegebiet A 81 ansässige Firma Inast Abfallbeseitigung beabsichtigt, an ihrem Standort in der Ernst-Bauer-Straße eine Anlage für die Zwischenlagerung, Behandlung, Sortierung und den Umschlag von Abfällen einzurichten. Dazu sollen in einem bestimmten Bereich auch Lagerboxen für Abfälle errichtet werden. Im Technischen Ausschuss wurde das Vorhaben am Dienstag erläutert und zur Kenntnis genommen. Kritisch bemerkt wurde dabei von mehreren Mitgliedern, dass in der Vorstellung keine Rede von einer Einhausung und Überdachung der Boxen war. Dies sei jedoch im Vorfeld so besprochen worden. Bürgermeisterin Anette Schmidt versprach, dass man die Sachlage prüfen und mit der Firma in Kontakt treten werde. gf

