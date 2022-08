Nissan-Fahrerin bei Tauberbischofsheim schwer verletzt

Tauberbischofsheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der A 81 bei Tauberbischofsheim wurde eine Frau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war sie mit ihrem Nissan Micra gegen 14.30 Uhr auf Höhe der Tank- und Rastanlage in Richtung Würzburg unterwegs. Aufgrund eines Regenschauers hatte sich vermutlich ein Stau auf der Autobahn gebildet, weshalb der Verkehr stockte. Dies bemerkte die Nissan-Fahrerin wohl zu spät und fuhr auf einen abbremsenden Lkw auf.

Durch die Kollision blieb das Fahrzeug unter dem Auflieger stecken und die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Als der Nissan Feuer fing, löschten ihn andere Verkehrsteilnehmer mit mitgeführten Feuerlöschern. Die Fahrerin wurde durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit.

Eine zufällig vorbeikommende Ärztin leistete Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte vor Ort waren und die Verletzte in ein Krankenhaus brachten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro.

