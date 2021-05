Die verbalen Entgleisungen von einigen Impfpatienten gegenüber dem Praxispersonal der Hausärzte sind so nicht hinnehmbar. Schließlich sind den impfbereiten Hausärzten die Hände dahingehend gebunden, die ihnen zur Verfügung gestellten Impfdosen zu verwenden.

Allerdings sind für den Hype gegen das Vakzin AstraZeneca nicht zuletzt auch die Medien verantwortlich. Man las und hörte von einigen wenigen Vorfällen von Sinusvenenthrombosen, vorübergehendem Stop des Vakzins und nicht eingehaltenen Lieferzusagen des Herstellers. Auch die Aussage in der gleichen FN-Ausgabe, dass Biontech/Pfizer aktuell wichtigster Impfstoff in Deutschland sei, trägt dazu bei. Er sei für alle Altersgruppen geeignet, beliebt und hochwirksam – auch gegen die bekannten Mutanten. Sollte ein Patient aus diesen Gründen vom Hausarzt nur mit Biontech/Pfizer geimpft werden wollen, sollte er bei der Anmeldung in der Praxis diesen Wunsch äußern und auch erwähnen, dass er auf der Warteliste gerne hinten ansteht, bis dieses Vakzin verfügbar ist. Aber das Praxispersonal beleidigen, geht einfach nicht.