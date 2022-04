Nicht alle Lkw kommen durch

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die Bahnbrücke über die Hauptstraße. Mehr als allen Beteiligten lieb, sorgte die Brücke der Tauberbahn über die Hauptstraße in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Das war weniger der Brücke geschuldet, als vielmehr der Tatsache, dass mancher Lkw-Fahrer nicht der Beschilderung glauben wollte, auf der die maximale Durchfahrhöhe angezeigt war. Beim Bau der Brücke war die Lichte Höhe noch deutlich großzügiger dimensioniert, aber die Schwertransporte (Lademaßüberschreitungen/Panzer) ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erforderten größere Stabilität und damit eine Reduktion der Durchfahrhöhe. Und so sorgte in der jüngeren Vergangenheit mancher Lkw für Verkehrschaos und Rückstaus auf der stark frequentierten Straße. bege

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1