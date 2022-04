Main-Tauber-Kreis. In einem Online-Workshop „Next Level für Generation Z“ der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim zeigt Berufsberaterin Mara Kuhn, wie man sich über Social Media Plattformen Möglichkeiten für den Berufseinstieg schaffen kann. Sie erklärt, inwieweit man hier auf Formalitäten verzichten und sich anders präsentieren kann, wo aber gleichzeitig auch Grenzen sind. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Plattformen Instagram, LinkedIn, XING und WhatsApp. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. April, von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail (schwaebischhall.BCA@arbeitsagentur.de) oder telefonisch bei Susanne Ehrmann, Telefon 0791/9758321. Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1