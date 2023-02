Neustart nach Coronazwangspause gelungen

Dittigheim. Der Singkreis Dittigheim 1986 zog bei seiner Mitgliederversammlung im Vitussaal Bilanz und ehrte langjährige Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken, eingerahmt von zwei Liedern des Chores, hieß Vorsitzender Rainer John die Anwesendenwillkommen.

Schriftführerin Dorothea Braun gab einen Rückblick auf die gemeinsamen Aktivitäten des Stammchors, des Vereins und des Chors Taktvoll. Sie hatten nach der, durch die Pandemie bedingten Zwangspause, stark an Fahrt aufgenommen. Im Mittelpunkt standen dabei das zehnte Maifest des Vereins, das einen enormen Zustrom an Festgästen verzeichnen konnte. Auch die Einweihung des neuen Brunnens am Marktplatz gestalteten die Chöre mit. Außerdem beteiligten sich die Sängerinnen und Sänger am Fest der Vereine und beim Dittigheimer Weihnachtszauber.

Mehr zum Thema „Eintracht“ Bofsheim Führungsduo an der Spitze der Chorvereinigung Mehr erfahren Hauptversammlung Nassiger Liederkranz zog Bilanz Mehr erfahren

Burghilde Kettner fasste die Tätigkeiten des Stammchors zusammen, erfreut über die wechselseitige Unterstützung bei den Auftritten.

Dem Kassenbericht von Cordula Herrman war zu entnehmen, dass ein leichtes Plus zu verzeichnen war. Die korrekte Kassenführung war festgestellt worden und führte zur einstimmigen Entlastung, durchgeführt von Ortsvorsteher Hilbert. Dieser zeigte sich erfreut vom Fortbestehen beider Chöre in Dittigheim.

Harmonie im Chor und gesangliche Fortschritte attestierte Chorleiter Claudiu Berberich den Sängerinnen und Sängern, wünschte sich aber auch, dass noch mehr auswendig gesungen werden sollte, um die Qualität der Liedvorträge zu steigern.

In einem Blick auf das Jahr 2023 stellten die Vorsitzenden Dieter Faulhaber und Rainer John das elfte Maifest und als neues Projekt ein Weihnachtskonzert in den Fokus der Arbeit.

Schließlich wurden Gabriele Schmitt, Irmtraud Müller, Cordula und Peter Herrmann und Hannelore Reinhard für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt. Faulhaber dankte allen Aktiven für ihren Einsatz für den Verein und wünschte sich angesichts der anstehenden Ziele deren verstärktes Engagement, um sowohl den gesanglichen als auch den finanziellen Stand halten zu können.