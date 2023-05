Neues Domizil für den Genuss

Die „Mocca Espressobar“ in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone ist – aus gesundheitlichen Gründen – Geschichte. Doch einen weiteren Leerstand wird es in der City nicht geben, denn die Räume werden in Kürze einer neuen Nutzung zugeführt. Dann nämlich öffnet das „ell_sa Wohlfühlcafé“ seine Pforten.

