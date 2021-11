Neues aus dem Schilderwald (der eigentlich eher abgebaut werden sollte).

Von der Obi-Kreuzung bis zum Schott-Kreisel sind also nun 100 km/h über die Nordbrücke erlaubt. Die wollte ich da schon immer mal fahren . . .

Bei einem solchen Tempo kommt die Abfahrt zum Recyclinghof unerwartet schnell, und damit die Gefahr von kreuzenden Fahrzeugen (oft mit Anhänger).

Also schlage ich ein paar weitere Schilder vor: erst 70 km/h Begrenzung, dann 50 km/h. Und ein 30er- Schild bekäme man sicher auch noch dort unter.

Auf beiden Seiten . . .

Als Ausgleich zum echten Waldsterben.

Spaß beiseite – die meisten sind auf der Nordbrücke sowieso nur 50 km/h gefahren, weil sie sich innerhalb der Ortsgrenze wähnten.

In Anbetracht der Fahrradfahrer, der Abbieger in Richtung Recyclinghof und der Kürze der Strecke sollten die 50 so bleiben.

