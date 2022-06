Neueröffnung am 23. Juni

Tauberbischofsheim. Gemeinsam die „Wieder“-Eröffnung der neu gestalteten aim Außenstelle in Tauberbischofsheim feiern und Teil des Forscherfests sein – das ist möglich am Donnerstag, 23. Juni, im Gebäude der früheren Post am Marktplatz. Teilnehmende und Interessierte können zum deutschlandweiten Aktionstag „Tag der kleinen Forscher“ in der aim Außenstelle in Tauberbischofsheim kommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die aim ist seit Jahresbeginn Teil der Forscherfamilie vom Haus der kleinen Forscher und verbindet dieses Fest mit der „Wieder“-Eröffnung der aim Außenstelle.

Geheimnisvolles Erdreich

Unter dem Motto „Geheimnisvolles Erdreich“ finden von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein statt. Dabei kann man entdecken, was sich hinter den Mint-Forscherstationen, der Naturfarbenchemie oder anderen Mitmachaktionen verbirgt. Darüber hinaus findet um 15 Uhr das KinderForscherLabor für Familien statt.