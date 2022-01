Neuer Vorstand gewählt

Tauberbischofsheim. Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim wurde neu gewählt. Steffen Bamberger löst als Vorsitzender Katrin Thieme ab. Neue Kassenwartin ist Manuela Seitz-Dürr nach Michael Herle. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Cora Heuschele-Koßner. Sie löst damit Stefanie Weickert-Radloff ab. Dem erweiterten Vorstand gehören zudem Julia Kaufmann und Ester Liebler-Gerlach als Beisitzerinnen an. Den scheidenden Mitgliedern wurde für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren herzlich gedankt. Unser Bild zeigt: vorne Julia Kaufmann, hinten von links: Cora Heuschele-Koßner, Manuela Seitz-Dürr und Steffen Bamberger: Bild: Cora Heuschele-Koßner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1