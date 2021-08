Neuer Termin für Trauercafé „Sonnenlicht”

Tauberbischofsheim. Da es nun mit dem „Frühstück für Trauernde“ an jedem zweiten Sonntag im Monat im Tauberbischofsheimer Adam-Rauscher-Haus ein weiteres Angebot des Hospizvereins gibt, haben die Verantwortlichen den Termin des Trauer-Cafés (ursprünglich am ersten Mittwoch des Monats) auf den letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr im Johannes-Sichart-Haus) verlegt, um den Abstand zwischen dem Sonntags- und dem Mittwochs-Termin etwas zu harmonisieren. Willkommen sind zu beiden Terminen Menschen, die um einen Partner, Angehörigen oder Freund trauern. Zurzeit gilt in den Seniorenheimen die 3-G Regel, entsprechende Nachweise sind vorzulegen. Bei Unklarheiten kann man sich an das Hospiztelefon 09341/8 599 699 mit eigener, nicht unterdrückter Telefonnummer wenden, damit zurückgerufen werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1