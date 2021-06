Neuer Spielplatz in der Entstehung

Tauberbischofsheim. Jetzt bekommt auch das neue Wohngebiet auf dem Laurentiusberg seinen eigenen Spielplatz. Seit 17. Juni wird gebaggert, um den Kindern auf dem Laurentiusberg endlich eine schöne Spielmöglichkeit zu bieten. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Mit Blick über das Taubertal werden in den nächsten Tagen die ersten Spielgeräte installiert. Am Ende sollen eine Ein-Turm-Kletteranlage, eine Kombischaukel mit einer Vogelnest-Schaukel, einer Kinderschaukel und einer Kleinkindschaukel sowie ein Wipp-Feder-Tier und ein großer Sandkasten für vielfältige Spielmöglichkeiten auf dem Gelände sorgen. „Auch ein Tisch mit Bänken ist auf dem Areal in unmittelbarer Nähe zum neuen Wohngebiet vorgesehen“, teilte die Stadtverwaltung mit.