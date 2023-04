Neuer Name bildet Einsatzgebiet in neun Kommunen ab

Main-Tauber-Kreis. Die Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim im Gründerzentrum Tauberbischofsheim beschloss die Namensänderung zur Nachbarschaftshilfe Mittleres Taubertal, um dem Einsatzgebiet in den acht umliegenden Kommunen Rechnung zu tragen.

Zu Beginn der Veranstaltung stellte Susanne Hartmann vom Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis ihre Arbeit vor. Dabei zeigte sie die Entwicklung der Pflegeversicherung auf, stellte die Kriterien bei der Einstufung in die fünf Pflegegrade durch den medizinischen Dienst vor und gab Tipps, wie man am besten die eigene Pflegebedürftigkeit vermeidet.

Anschließend berichteten der Vorsitzende Ulf-D. Schwarz und die Einsatzleiterin Ursula Sauer über die Arbeit im vergangenen Jahr: 101 Helferinnen und 20 Helfer leisteten fast 14 000 Einsatzstunden in insgesamt 204 Haushalten. „Vor allem mit unserer neuen Webseite www.nsh-mt.de, die eine Übersetzungsfunktion in alle Sprachen hat, wollen wir auch Helfer/-innen ansprechen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben“ so Schwarz. Durch die Einstellung von Sonja Spörer als neue Ehrenamtskoordinatorin wird die Suche nach Helfern, die sich bei der Begleitung von anderen Menschen, im Fahrdienst, im Haushalt oder bei Gartenarbeiten einbringen wollen, seit diesem Jahr verstärkt. Für die bestehenden Helfer ist am 27. Juni ein gemeinsamer Ausflug zur Buga nach Mannheim geplant.

Auf Antrag des Kassenprüfers Wolfgang Graner wurde der Vorstand entlastet, dem er zuvor ein ordnungsgemäßes Wirtschaften bescheinigte. Im Anschluss wurde er als neuer Beisitzer nachgewählt, da Tanja Gerber aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Ursula Sauer nahm die Ehrung von Anneliese Guntermann und Maria Sandhöfner vor. Anneliese Guntermann ist bereits seit dem Jahr 1999 als Helferin tätig und unterstützt bis heute aktiv, zuverlässig und pflichtbewusst verschiedene Haushalte. Maria Sandhöfner ist ebenfalls seit dem Jahr 1999 für den Verein tätig, davon lange als Helferin und zehn Jahre lang im Vorstand. Bis zum heutigen Tage macht sie noch die Erstbesuche in den neuen Haushalten. „Beide Mitglieder stehen dafür, dass man auch jenseits des Rentenalters ehrenamtlich aktiv sein kann, wofür wir sehr dankbar sind“, so Sauer.

Es werden für das neue Jahr ehrenamtliche Helfer/-innen gesucht, die in Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Werbach, Boxberg, Ahorn, Grünsfeld, Wittighausen, Großrinderfeld und Königheim stundenweise ihre Unterstützung anbieten.