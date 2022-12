Tauberbischofsheim/Odenwald-Tauber. Heilbronns Polizeipräsident Hans Becker ist am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach exklusiven Informationen der Fränkischen Nachrichten soll Frank Spitzmüller (Bild), derzeit noch Vizepräsident des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, zum 1. Januar 2023 die Nachfolge von Becker in der Käthchenstadt antreten. Voraussichtlich am Dienstag wird das grün-schwarze Landeskabinett die Personalie endgültig beschließen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1