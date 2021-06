Neue Teststation in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Seit Mittwoch gibt es in der oberen Fußgängerzone von Tauberbischofsheim eine neue Corona-Teststation. Vorerst werden dort täglich von 7 bis 20 Uhr Schnelltestungen durch geschultes Personal angeboten. Dadurch erhöhen sich auch die Testmöglichkeiten am Wochenende. Fast vor der Eingangstür der Tauberbischofsheimer Gastronomie sind nun Testungen ohne Terminvereinbarung möglich. Weiterhin testen die bekannten Testzentren und die Corona-Schnelltest-Station im Technologie- und Gründerzentrum am Wört.

Die Betreiber sind Jörg und Jens Schreiber. Am Mittwoch hatte man noch alle Hände voll zu tun, um die Öffnung der neuen Teststelle in Sparkassennähe pünktlich um 12.30 Uhr zu schaffen. Zeitnah sind weitere Teststationen unter gleicher Regie vorgesehen. Diese werden in den nächsten Tagen vor dem Frankenbad und am Tauber-Stadion eingerichtet.

Jens Schreiner bietet eine Teststation in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone an. © Stadt/Helga Hepp