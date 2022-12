Neue Fahrbahndecke für die Kreisstraße 2814

Distelhausen. Die Fahrbahn der K 2814 zwischen Gerlachsheim und Distelhausen erhält eine neue Decke. Seit Dienstag ist die Straße für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt bis zur Fertigstellung Ende nächster Woche über die B 290. Die Arbeiten werden von der Firma Konrad Bau aus Gerlachsheim durchgeführt. Am Mittwochmorgen begannen zunächst die Abfräsarbeiten an der Fahrbahndecke der Kreisstraße von der Einmündung bei Gerlachsheim bis zur Ortseinfahrt von Distelhausen. Am Donnerstag wurden verschiedene Arbeiten an der Einmündung und der Verkehrsinsel durchgeführt. Am Montag beginnt die Asphaltierung. Bis Ende der kommenden Woche sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Anschließend wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Bild: Uwe Büttner

