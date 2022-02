Ausbildung - Landkreis will die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim auf dem neuesten Stand der Technik halten / Hohe Investition in Ausstattung der Werkstatt Neue CNC-Maschinen für 315 000 Euro angeschafft

Groß ist die Freude bei den Verantwortlichen für die Gewerbliche Schule in Tauberbischofsheim über die die finanziellen Mittel zur Anschaffung der neuen Maschinen. © Landratsamt Main-Tauber-Kreis,/Aylin Wahl