Neue Aufgabe für Thomas Lüdecke?

Tauberbischofsheim/Heilbronn/Ludwigsburg. Thomas Lüdecke, Leiter der Schutzpolizeidirektion des Präsidiums Heilbronn, werden beste Chancen eingeräumt, neuer Vizepräsident des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu werden, wie die Fränkischen Nachrichten aus gut unterrichteten Kreisen in Erfahrung brachten. Demzufolge Entscheidung in Kürze gefällt werden.

Der Posten der Nummer zwei in der Barockstadt war frei geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Frank Spitzmüller die Nachfolge von Hans Becker als Chef des Polizeipräsidiums Heilbronn vor wenigen Wochen angetreten hatte (wir berichteten).

Bild: links, Polizeidirektor Thomas Lüdecke, rechts, Polizeipräsident Hans Becker © Polizei

Seit Anfang 2020 ist die Verkehrspolizeidirektion mit der Direktion Polizeireviere zur Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn verschmolzen, der Polizeidirektor Thomas Lüdecke vorsteht. Hier sind organisatorisch zusammengefasst alle 13 Polizeireviere im Präsidiumsbereich, die Verkehrspolizeiinspektion mit den beiden Verkehrsdiensten in Weinsberg und Tauberbischofsheim, die Hundeführerstaffel sowie der Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe. Lüdecke ist somit verantwortlich für über 1200 Beschäftigte.

Thomas Lüdecke, 60 Jahre alt, ist seit Oktober 1984 bei der Polizei – und in der Region kein Unbekannter. Denn 2006 wurde ihm die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes und zeitgleich stellvertretenden Dienstellenleiters der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim übertragen. Nach verschiedenen anderen Tätigkeiten in Führungsfunktionen war Lüdecke maßgeblich in der Umsetzung der Polizeistrukturreform beim Polizeipräsidium verantwortlich. Mit Inkrafttreten der Polizeistrukturreform zum 1. Januar 2014 wurde er mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Leiters der Führungsgruppe in der neu geschaffenen Direktion Polizeireviere beim Präsidium beauftragt, bevor er an die Spitze der Schutzpolizei trat. Bild: Polizei