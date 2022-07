Die Ampelanlage an der Auffahrt zur A 81 ist in Betrieb, die Maßnahme Beschleunigungsstreifen auf Höhe P+R-Platz in Distelhausen realisiert, die Umleitungsstrecke aufgehoben – der Verkehr rollt wieder komplett über die B 290.

Tauberbischofsheim/Distelhausen. Die Verkehrssituation auf den Straßen in und um Distelhausen hat sich in den vergangenen Tagen wieder normalisiert. „Die

...