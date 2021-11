Neue ABBA-Singles steigen hoch ein

Odenwald-Tauber/Stuttgart. Die SWR 1-Hitparade hat viele Fans und so beteiligten sich laut Radiosender wieder Tausende bei der Abstimmung. ABBA mauserte sich, so SWR 1, zum „stärksten Neueinsteiger“ in diesem Jahr: Mit ihren zwei neuen Singles, „Don’t Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“ schafften sie es auf Anhieb auf Platz 9 und 16 der Hitparade. Der Sender teilte auf seiner Homepage weiter mit: „Besonders bei den Frauen ist die schwedische Popgruppe beliebt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber auch viele weitere ABBA-Hits platzierten sich untern den Top 1000: „Dancing Queen“ landete auf Platz 65, „Thank you for the music“ auf 75, „The winner takes it all“ auf 135, „Mamma mia“ auf Platz 202, „Chiquitita“ auf 290, „I have a dream“ auf 382, „Fernando“ auf 399, „Our last summer“ auf 404, „Waterloo“ auf 412, „Eagle“ auf 465. sabix