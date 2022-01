Neue 5G-Station in Betrieb genommen

Tauberbischofsheim. Meilenstein im Infrastruktur-Projekt „5G für den Main-Tauber-Kreis“: Vodafone hat in Tauberbischofsheim eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiterer Standort im Kreis

Aktuell versorgt Vodafone bereits an acht Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An einem weiteren Vodafone-Standort im Kreis – in Niederstetten – werde die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden, so die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2