Netze BW spendet 2919 Euro für Erhalt der Tauberländer Bio-Streuobstwiesen

Tauberbischofsheim. Den Stand des Stromzählers online durchzugeben, hat manche Vorteile. Einer davon ist die Einsparung von CO2, wenn die Karte nicht transportiert beziehungsweise gar nicht erst produziert werden muss. Und: Der Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen kann sich dadurch über einen Spendenscheck freuen. Denn die Netze BW spendet das durch die digitale Zählerstandserfassung eingesparte Porto jeweils einem ortsansässigen Verein oder einer gemeinnützigen Einrichtung. In diesem Jahr sind so in Tauberbischofsheim 2919 Euro zusammengekommen.

Michael Gutjahr, Leiter des Netze BW Regionalzentrums Baden-Franken, und Kommunalberater Bernhard Ries überreichten nun im Beisein von Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Vereins Tauberländer Bio-Streuobstwiesen, Henry Mühlbauer.

„Als noch junger Verein können wir die Spende sehr gut gebrauchen. Unser ehrenamtlicher und gemeinnütziger Einsatz gilt dem Erhalt der Streuobstwiesen als Teil der Tauberländer Kulturlandschaft“, betonte Mühlbauer. Das Geld werde für die Pflege und „Wieder-Inwertsetzung“ der Bäume entlang des Radwegs genutzt. Denn gerade hier sei deren wichtige Funktion als regionaler Wasser- und CO2-Speicher sowie deren Bedeutung für den Artenschutz sichtbar.

„Ich danke auch im Namen vom Heimatverein Dittigheim und dem Nabu Tauberbischofsheim, die uns bei der Realisierung des Projekts tatkräftig unterstützen“, brachte Henry Mühlbauer seine Freude über die Spende zum Ausdruck.

„Die Vereinsarbeit ist für uns enorm wichtig und hat eine nicht zu unterschätzende soziale Komponente. Sie trägt enorm zum Gemeinwohl bei. Beim Tauberländer Bio-Streuobstwiesenverein darf zudem der ökologische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden“, stellte Bürgermeisterin Anette Schmidt fest. Durch das Corona-Virus seien aber vielen Vereinen fest eingeplante Einnahmen weggebrochen. Da komme die Aktion der Netze BW genau richtig, zumal im Herbst der Obstbaum-Lehrpfad mit Hinweistafeln an den Streuobstwiesen im Taubergrund errichtet werde.

Das Unternehmen hatte die Aktion ins Leben gerufen, als noch niemand etwas vom Ausbruch einer Pandemie ahnen konnte, berichtete Michael Gutjahr und ergänzt: „Seit 2018 machen wir unseren Netzkundinnen und Netzkunden nun schon das Spendenversprechen und haben damit einen zusätzlichen Anreiz geschaffen, um anstelle der Postkarte moderne Kommunikationsmittel zu nutzen.“ Seither habe sich die Online-Quote bei der Zählerstandserfassung deutlich gesteigert.“