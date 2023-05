Nasse Abenteuer

Tauberbischofsheim. Zum Glück saßen die Kinder alle im Trockenen in der Mediothek, denn in der Geschichte von Nina Müller, von „Kuschelflosse“, da blubberte es ganz schön, ging es ziemlich nass zu, wohnt der doch mit seinem langhaarigen Haustier „Flauschi“ in Fischerhausen im Wasser. Mit seinen drei Freunden, dem Seepferdchen „Seebrillchen“, das ganz besonders das Lesen und seine Bücher liebt, der Schwimm-Erdbeere „Emmi“, die großen Spaß an Wasserpurzelbäumen hat und schließlich „Herrn Kofferfisch“, der Aufräumen ausgesprochen doof findet. Die vier hören eine etwas wirre Reportage im Unterwasserradio von Dr. Dr. von Quassel, wobei nicht ganz klar ist, spukt es im Hirn des Professors oder tatsächlich im versunkenen Piratenschiff, das die Freunde in ihrem Urlaub suchen und entdecken wollen? Vor allem die Bücherei von Luftikus, dem Piraten, interessiert die vier Freunde besonders. „Jetzt müssen wir aber wieder auftauchen“ hieß es schließlich. Ob und wenn es die vier geschafft haben, Schiff und Schatz zu finden, das verreit die Autorin ihrem jungen Publikum aber nicht.

Keine 100 Stunden sollte die Lesung dauern, wie einer der Erstklässler vermutet hatte, aber auch in den 45 Minuten mit Nina Müller hatten die Kinder viel Spaß. Vor allem an den Bildern, die die Autorin zu ihrer Geschichte malte, aber auch an der lustigen oft lautmalenden Sprache. Und natürlich, dass sie auch selbst erzählen konnten – von ihren eigenen flauschigen Haustieren, von ihren heimlichen Verstecken, wenn es „aufräumen“ heißt oder von eigenen Abenteuern in den Ferien. aba